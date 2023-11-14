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Вторник, 14 ноября 2023, 11:27 мск

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Украинский чемпион мира по рыбалке сбежал от мобилизации на соревнованиях в Италии

Украинец Артур Билан сбежал после выступления на соревнованиях по рыбной ловле в Италии. Ранее спортсмена призвали в ВСУ.

Билан исчез после выступления на мировом первенстве, когда остальные члены сборной Украины отдыхали перед возвращением на родину. Об этом сообщил капитан украинской команды Даниил Лясов.

Спортсмен попрощался с руководителем в переписке и объяснил причины побега. По его словам, он попал под мобилизацию в ВСУ и получил две повестки. Билан заявил, что его супруга не хочет жить в постоянном стрессе, у пары есть маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу.

Артур Билан является чемпионом мира по ловле рыбы со спиннингом с берега 2021 года.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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