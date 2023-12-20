Украинцы нашли лазейку, как уехать из страны, чтобы избежать мобилизации

Граждане Украины призывного возраста покидают страну как сопровождающие инвалидов. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал начальник отдела организации погранконтроля западного регионального управления пограничной службы Украины Игорь Матвейчук.

По его словам, сейчас на Украине ежемесячно выдают около 6 тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста, из них около 15% приходятся на инвалидов и сопровождающих их лиц.

Силовик пояснил, что, согласно правилам, вместе с инвалидом за границу могут выехать несколько человек, которые в документе обозначены как ухаживающие за ним лица. Украинские пограничники при этом не могут проконтролировать, вернулись ли все сопровождающие обратно.

«Знаю, что есть поручение вице-премьера о разработке изменения законодательства и правил пересечения границы, чтобы инвалида мог сопровождать только один человек, который с инвалидом и сам должен вернуться на Украину», – приводит слова Матвейчука ТАСС.

Пока такое правило не разработали, а документ на сопровождающих лиц легко подделать, указал он.

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова ранее констатировала, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. По ее словам, украинские власти готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые «помогут урегулировать этот вопрос». Какие меры планируются, она не раскрыла.

На фоне провала мобилизации украинские врачи признают годными к дальнейшему прохождению службы военнослужащих с ампутированными конечностями и другими увечьями. Также на Украине заговорили о возможности мобилизации женщин на передовую. Такой сценарий допустила депутат Верховной Рады от партии «Голос» Инна Совсун. По ее мнению, мобилизация женщин понадобится, если это будет необходимо для обороны.

До этого депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сообщила о подготовке законопроекта, который уравнивает мужчин и женщин в вопросах военного учета, рекрутинга и мобилизации.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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