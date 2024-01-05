Итоги недели на фронтах СВО: ВСУ потеряли почти 4,6 тысячи боевиков, 14 танков и десятки полевых орудий

За неделю с 30 декабря и 5 января российские войска успешно отразили более 30 атак ВСУ, в результате чего потери противника составили почти 4,7 тысячи боевиков убитыми и ранеными. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, в ходе боев уничтожены 14 танков, в том числе германский «Leopard-2», десятки оружий полевой артиллерии и склады с боеприпасами и топливом ВСУ.

Больше всего противник атаковал на Купянском направлении, где было пресечено 18 попыток прорыва. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Ивановки, Берестового, Вишневого, Купянска, Песчаного, Петропавловки, Синьковки, Терны, Тимковки в Харьковской области, а также близ Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР.

Потери противника составили свыше 485-ти военнослужащих, шесть танков, в том числе один «Leopard-2», 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО «Ольха» и «Vampire» чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ около Червоной Дибровы в ЛНР, а также Торского и Григоровки в ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии.

Самые серьезные потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак. Потери противника составили в общей сложности свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley», 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены пять атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее Новопрокоповки. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Вербового, Орехова, Каменского, Лукьяновского, Новоданиловки и Работина. Потери противника составили до 350-ти военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области. В результате действий российских войск ВСУ потеряли убитыми и ранеными на данном направлении до 225-ти военнослужащих.

Кроме того, уничтожены: танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении.

Кроме того, российские войска нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Сбиты самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ, а также 253 беспилотных летательных аппарата.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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