Страны Запада могут оставить Украину без финансовой помощи в том случае, если она продолжит наносить удары по Белгороду. Об этом заявила обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.

«Если атаки по Белгороду будут нарастать и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», – цитирует журналистку РИА «Новости».

Барте добавила, что Запад якобы не поддерживает такую стратегию Украины, которая приводит к гибели мирных граждан. По ее словам, подобные шаги демонстрируют то, что грань между гражданскими лицами и военными целями начинает стираться. «Все это, разумеется, будет внимательно отслеживаться в западных столицах, особенно в тот момент, когда и без того все сложнее согласовать новые кредиты», – полагает обозреватель.

Напомним, 30 декабря украинские войска обстреляли центр Белгорода кассетными боеприпасами, в результате чего погибли 25 человек, более 100 оказались в больнице. В первые дни нового года Белгород и область несколько раз становились целями для атак ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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