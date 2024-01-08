ВС РФ нанесли удар по месту совещания командиров теробороны ВСУ

Российские военные поразили место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады территориальной обороны ВСУ. Удар нанесен ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Также нанесены удары по 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 108 районах.

По информации ведомства, силы ПВО России за сутки перехватили пять реактивных снарядов HIMARS и уничтожены 14 украинских беспилотников ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также в Минобороны назвали суточные потери ВСУ по всем направлениям СВО. В общей сложности уничтожено до 800 украинских боевиков. Так, на Купянском направлении отражены девять атак штурмовых групп пяти бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Терны в ДНР. Противник лишился свыше 110 военнослужащих, двух танков, двух БМП, двух бронетранспортеров, трех автомобилей, а также двух гаубиц Д-20 и две САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Торского, Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Противник потерял до 230 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронемашины, восемь автомобилей, а также две САУ «Акация».

На Донецком направлении под удары ВС России попали скопления живой силы и техники шести бригад ВСУ в районах Торецка, Андреевки, Клещеевки и Красного в ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронемашины, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении отражены три атаки ВСУ севернее населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районе Новомихайловки в ДНР. Противник лишился до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, двух боевых бронемашин, трех автомобилей и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении российские войска поразили районы скопления живой силы ВСУ и нацгвардии Украины у Работино и Новопрокоповки Запорожской области. В результате уничтожены до 40 военнослужащих, танк, две БМП, три автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Противник лишился более 60 боевиков убитыми и ранеными, трех автомобилей. Кроме того, поражены пункт управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ утром 8 января нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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