Украина столкнется с новой проблемой, когда российские силы начнут применять модернизированные ударные беспилотники «Куб», предупредила Newsweek.

Обновленная версия дронов сможет нанести гораздо более мощный удар по целям на Украине, поскольку даже начальная версия БПЛА обладала «потрясающими функциями». Новые беспилотники станут «грозным кошмаром для врага», считает издание.

«Хотя неясно, когда новый «Куб» будет использован на поле боя, части БПЛА, вероятно, уже поставлены российским военным», – говорится в статье.

По данным МО РФ, потери украинских войск в 2023 году составили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что усилия Запада по накачке киевского режима оружием «не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения», а только затянут конфликт.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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