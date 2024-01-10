«Побежали сразу с двух направлений»: ВСУ покинули ряд позиций под Донецком

Бойцы ВСУ оставили часть позиций под Новомихайловкой и Георгиевкой на Донецком направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, в районе Новомихайловки украинские военные «побежали сразу с двух направлений», оставив на позициях только тяжелораненых и тела погибших сослуживцев. «Несколько позиций оказались брошенными и под Георгиевкой», – добавил Гагин (цитата по ТАСС).

Советник главы ДНР также сообщил, что на Донецком направлении ВСУ в разы сократили применение артиллерии и ради экономии снарядов нарастили удары БПЛА.

Накануне начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» полковник Вадим Астафьев сообщил, что российские войска на Донецком направлении при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили тактическое положение в районах Георгиевки и Богдановки.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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