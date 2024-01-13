Российские вилы нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ. Все назначенные цели были поражены, рассказали в Минобороны РФ.

ВС РФ использовали для удара высокоточные ракеты, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы», а также ударные беспилотники.

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении.

Все назначенные военными цели были поражены.

Российские войска с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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