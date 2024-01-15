Российские войска уничтожили более 580 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники за сутки. Ракетчики и артиллерия разбили базу горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, скопления боевиков и техники в 142 районах.

На Купянском направлении подразделения противник отправил штурмовые группы в атаку под Синьковкой Харьковской области, но был отброшен. «Западная» группировка также разбила скопления боевиков около Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. ВСУ лишились до 20 человек, трех боевых бронемашин, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ «Центр» отразила атаку противника около Червоной Дибровы и ликвидировала более 160 военных, две ББМ, самоходку «Акация».

На Донецком направлении «Южная» группировка войск разбила бригады ВСУ в районе Веселого, Раздоловки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Противник лишился более 200 боевиков, танка, трех БМП, бронетранспортера, двух самоходок «Гвоздика», склада ракетно-артиллерийского вооружения.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» ликвидировала более 140 украинских военных, две ББМ, самоходку «Гвоздика».

На Запорожском направлении российские силы разбили противника под Вербовым, Работино и Новопокровкой, уничтожив до 20 боевиков, две ББМ, гаубицу Д-30. На Херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 40 членов ВСУ, самоходку «Гвоздика».

Средства ПВО за сутки сбили 25 украинских беспилотников, три тактические ракеты «Точка-У», рассказали в Минобороны РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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