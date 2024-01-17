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Среда, 17 января 2024, 15:17 мск

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ВС РФ отбили десять атак ВСУ, уничтожив более 650 боевиков и наемников

Российские силы за минувшие сутки отразили десять атак ВСУ на трех направлениях в зоне СВО. Украинская армия лишилась 655 военнослужащих и десятков единиц боевой техники. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией, ударными дронами ВС РФ поражены база горючего, три склада боеприпасов и пункт временной дислокации иностранных наемников.

Наибольшие потери киевский режим понес на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск отбили шесть атак. Противник потерял 290 солдат, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку «Пион».

На Краснолиманском направлении, где действует группировка войск «Центр», отражены три атаки штурмовых групп. «В результате потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30», – сообщили в Министерстве обороны России.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией, отразили одну атаку, уничтожив до 30 военнослужащих, два БТР и три автомобиля.

На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях российская группировка войск при поддержке артиллерии и авиации нанесла поражение живой силе и технике. Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие Д-20, Д-30, а также три САУ «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 11 снарядов систем залпового огня «Ольха» и «Vampire». Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотник.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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