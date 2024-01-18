Суд арестовал более 150 украинских морских пехотинцев за отказ переправляться через Днепр на левый берег. Военным в оккупированный киевским режимом Херсон не подвозят ни боеприпасы, ни продукты, рассказала жена одного из арестованных.

Женщина заявила, что ее муж – настоящий патриот и никогда не уклонялся от венной службы. Но вместе с сослуживцами попал в СИЗО, потому что не подчинился командирам, которые хотели выслужиться.

«Мой муж – военный ВСУ. В январе его и более 150 человек, морских десантников из разных подразделений, арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО. Боеприпасы не поставляются, нет продовольствия. Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», – рассказала женщина в беседе с РИА Новости.

Она призвала родных пострадавших военных не замалчивать ситуацию. Женщина уверена, что только так можно вызволить мужей из СИЗО и прекратить «мясные» штурмы.

По данным МО РФ, несмотря на неудачи ВСУ продолжают попытки форсировать Днепр. Потери украинских войск в 2023 году составили 215 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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