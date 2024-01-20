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Суббота, 20 января 2024, 15:13 мск

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Система ПВО сбила 20 украинских дронов в зоне СВО

Система противовоздушной обороны сбила 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли более 900 боевиков и наемников убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты 20 украинских ПБЛА в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS», – говорится в сообщении.

Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп. «Противник потерял убитыми и раненными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-20», – отметили в оборонном ведомстве.

На Краснолиманском направлении киевский режим лишился 280 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

На Купянском направлении ВС РФ отразили десять атак штурмовых групп, уничтожив до 150 украинских военных и два автомобиля.

На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 160 боевиков и наемников, пять автомобилей, два броневика, две САУ «Акация», орудие Д-30 и артсистему М109 «Paladin».

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции «IRIS-T» производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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