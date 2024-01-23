СМИ сообщили о массированном утреннем ракетном ударе ВС РФ по объектам на Украине

СМИ сообщили о массированной утренней ракетной атаке по объектам на Украине. Украинское издание «Страна.ua» пишет, что использовались крылатые баллистические ракеты. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Телеканал RT со ссылкой на телеграм-канал «Военная хроника» в свою очередь сообщил, что стратегическая авиация ВС России нанесла мощный ракетный удар по объектам на Украине. Отмечается, что атака, предположительно, велась крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

Издание «Военное обозрение» пишет, что российские военные утром 23 января нанесли комбинированный ракетный удар по объектам на Украине. По его данным, работала стратегическая авиация ВКС России. Кроме того, по объектам ВСУ ударили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», говорится в публикации.

Мониторинговые каналы и власти сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Павлограде, Днепропетровске, Житомире, а также в Киевской, Харьковской областях и городе Шостке Сумской области.

Серию взрывов в Киеве подтвердил столичный градоначальник Виталий Кличко. По его данным, в результате взрывов в Святошинском районе загорелись припаркованные автомобили и нежилое здание. В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывом выбило окна, возгорание зафиксировано в нескольких квартирах. Также в Соломенском районе разрушено нежилое здание. В Печерском районе повреждено нежилое здание, добавил Кличко. По его информации, во время удара пострадали 9 человек, восемь из них госпитализированы.

В Харькове, по данным СМИ, повреждены несколько зданий, в том числе многоэтажка, загорелся газопровод. Часть города обесточена.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube