Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам производства ракет на Украине

Российские войска утром 23 января нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, под удар попали предприятия ВПК противника, производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня украинские и российские СМИ сообщали о массированной утренней ракетной атаке по объектам на Украине. На всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

Мониторинговые каналы и представители властей заявляли о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Павлограде, Днепропетровске, Житомире, а также в Киевской, Харьковской областях и городе Шостке Сумской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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