ВСУ наносят удары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам

Украинские военнослужащие наносят артиллерийские удары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам на Артемовском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, продвижение российских войск на Артемовском участке фронта обратило в бегство недавно прибывших украинских военных, которые должны были удерживать рубеж между Артемовском и Часовым Яром.

«Для пресечения самовольного оставления позиций, по отступающим боевиками был нанесен артудар», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Также в районе Клещеевки подразделение ВСУ открыло минометный огонь по сослуживцам, которые хотели сдаться в плен российским силам, добавил Марочко.

Эксперт уточнил, что украинские заградительные отряды, как правило, работают с третьей линии обороны, в редких случаях со второй. Они не дают отступать подразделениям ВСУ, состоящим в основном из мобилизованных, отметил Марочко.

Ранее эксперт сообщил, что украинское командование силой возвращает солдат на позиции под Часовым Яром. Ранее боевики были вынуждены оставить позиции под давлением российской армии.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube