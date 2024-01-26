Итоги недели СВО: отражено 72 атаки ВСУ, уничтожено 37 танков и почти 6 тысяч боевиков

Российские войска за последнюю неделю с 20 по 26 января улучшили позиции на трех направлениях специальной военной операции. При этом, как говорится в сводке министерства обороны РФ, отражено более 70 атак противника, который в итоге потерял в общей сложности убитыми и ранеными порядка 5 800 боевиков, 37 танков и десятки оружий полевой артиллерии.

Судя по данным оборонного ведомства, самые ощутимые потери ВСУ несут на двух направлениях СВО. Так, на Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 17 атак противника. Потери противника составили свыше 1570 военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении также улучшено положение по переднему краю и успешно отражено 12 атак противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Андреевки, Белогоровки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Майорскп и Часова Яра. Противник потерял более 1960 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 танков, из которых один «Leopard», 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MLRS, HIMARS и две «Град», а также 27 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь, Парасковиевка, Новомихайловка, Старомайорское в ДНР и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 745 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

В течение недели на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. При этом во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены 43 атаки противника, а также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи Макеевки в ЛНР, Берестового и Синьковки в Харьковской области, а также Терны в ДНР. Противник потерял в общей сложности свыше 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении активной обороной подразделений российских войск и систематическим огневым воздействием нанесено поражение формированиям ВСУ близ Работина, Вербового, Нестерянки и Пятихатки. Противник потерял более 450 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ около Золотой Балки, Михайловки, Тягинки, Змиевки и Станислава. Потери противника составили свыше 335 военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град» и восемь орудий полевой артиллерии.

В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек на Краснолиманском направлении.

В то же время российские войска нанесли 13 групповых ударов по военным объектам Украины. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две «Patriot» производства США, «SAMP-T» производства Франции, «IRIS-T» производства ФРГ и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 361 беспилотный летательный аппарат.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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