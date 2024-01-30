Танковая бригада ВСУ отказалась идти в наступление под Клещеевкой в Донецкой народной республике, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, танкисты не выполнили приказ из-за плохого отношения командования.

«Военнослужащие 17-й танковой бригады саботировали приказ и отказались выдвигаться в район сосредоточения для действий наступательного характера в районе населенного пункта Клещеевка», – сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Танкисты ВСУ заявили, что командиры на местах отличились «скотским отношением» к подчиненным. Также военные не получили положенные доплаты к денежному довольствию.

Жена украинского морпеха рассказала, что ее мужа и около 150 сослуживцев суд арестовал за отказ переправляться через Днепр на левый берег. По ее словам, военным в оккупированный киевским режимом Херсон не подвозят ни боеприпасы, ни продукты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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