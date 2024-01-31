Марочко: армия России развивает успех на Купянском направлении

После взятия под контроль населенного пункта Табаевка в Харьковской области российские войска продолжили развивать успех на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

По его словам, после освобождения Табаевки подразделения ВС России во взаимодействии с авиацией и артиллерией уничтожили несколько опорных пунктов в окрестностях данного населенного пункта.

Также западнее Табаевки была занята одна из господствующих высот, добавил Марочко. Это, по словам эксперта, позволяет взять под огневой контроль всю логистику ВСУ (на севере, западе и юге), а также расширить спектр применения огневых средств и создать угрозу группировке противника в районах Песчаного и Котляровки.

Напомним, Минобороны России сообщило о взятии под контроль российских войск села Табаевка 29 января. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что освобождение Табаевки – это еще один шаг «к освобождению всего региона». Он также отметил, что российские военные продолжают движение в направлении Купянска.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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