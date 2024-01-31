Минобороны России объявило об очередном обмене пленными с Украиной.

По данным ведомства, 31 января в результате переговорного процесса из украинского плена возвращены 195 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. «Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», – сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Освобожденных военнослужащих доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В последний раз Минобороны РФ сообщало о возвращении 248 российских военных из украинского плена 3 января. Тогда в ведомстве отметили, что освобождение россиян стало результатом «сложного переговорного процесса» благодаря «посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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