Российские беспилотники ударили по Днепропетровской области: в Кривом Роге перебои в энергоснабжении

Украинские СМИ сообщили о ночном ударе российских беспилотников по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Как и накануне, начались перебои с электроснабжением в Кривом Роге.

По данным «Укрэнерго», во время ночной атаки БпЛА, как и вчера, пострадала подстанция, вышли из строя две высоковольтные воздушные линии.

В то же время украинский национальный энергохолдинг «ДТЭК» заявил о повреждениях на одной из теплоэлектростанций страны. Как сообщается, оборудование ТЭС получило серьезные повреждения. О какой станции идет речь, не уточняется.

По данным украинских СМИ, накануне под удар попали две энергоподстанции.

Днепропетровск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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