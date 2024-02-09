ВС РФ сбили около сотни украинских беспилотников в зоне спецоперации

За последние сутки система противовоздушной обороны уничтожила 97 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские войска отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, в течение суток средства ПВО перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также сбили 97 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

На Купянском направлении были отражены пять атак штурмовых групп ВСУ, по две – на Краснолиманском и Донецком. При этом подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника, рассказали в оборонном ведомстве.

В общей сложности за прошедшие сутки киевский режим потерял убитыми и ранеными 1015 боевиков и наемников, два танка, три броневика, 25 автомобилей и пикапов, американское орудие М119, две пушки Д-30, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Кроме того, армия России поразила два пункта управления БПЛА, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube