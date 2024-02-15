Армия России нанесла массированный ракетный удар по объектам на Украине

Российские вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщают военные телеграм-каналы.

«По предварительным данным, отработали самолеты Ту-95МС стратегической авиации ВКС и корабли ВМФ России», – пишет «Военная хроника». По информации телеграм-канала «Военный осведомитель», в атаке на объекты ВСУ также были задействованы ракетно-тактические комплексы «Искандер». Кроме того, комбинированный удар включал в себя применение БПЛА «Герань-2», сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Удары наносились по целям в Киеве и области, Львове, Луцке, Виннице, Миргороде, Днепре (ранее – Днепропетровск), Запорожье, а также в Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской областях.

Отмечается, что во Львове поражены объекты на территории танкового завода. Также взрывы фиксировались на военном аэродроме Миргород Полтавской области, пишет «Военная хроника».

Утром 15 февраля на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, которая длилась более двух часов. До этого сигнал воздушной тревоги включался в ряде украинских регионов ночью. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице и работе системы ПВО.

Во Львове, по данным украинских СМИ, прогремели три серии взрывов. Мэр города Андрей Садовой сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, но подробности не привел. Власти Львовской области проинформировали, что на объекте начался пожар, огонь тушат до сих пор. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье в результате взрывов, по данным местных властей, поврежден объект инфраструктуры, какой именно – не раскрывается. Власти Хмельницкой области, в свою очередь, заявили о «повреждении гражданских объектов».

Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил об ударах по объектам инфраструктуры. В Полтавской области был прилет по складу в Миргородском районе, заявили местные власти.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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