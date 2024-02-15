ВС РФ поразили расположение наемников во Львове и производство БПЛА в Киеве – Рогов

Российские военные во время утреннего массированного ракетного удара по целям на Украине поразили во Львове объект, в котором находились офицеры ВСУ и иностранные наемники. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Кроме того, по его словам, есть попадания по военным аэродромам Староконстантинов в Хмельницкой и Миргород в Полтавской областях.

В находящемся под контролем Киева городе Запорожье под удар попала промышленная площадка завода «Мотор Сич», добавил Рогов.

Также, по его словам, поражены пункты временной дислокации ВСУ и склады промпредприятия в Днепропетровске и предприятие, задействованное в производстве БПЛА, в Киеве.

В Черниговской области ВС России удалось накрыть пункт временной дислокации противника, уточнил Рогов.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла 15 февраля массированный ракетный удар по объектам на территории Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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