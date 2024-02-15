Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

Минобороны РФ сообщило, что сегодня утром российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ряду предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Под удар попали предприятия, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также заводы, производящие топливо для военной техники ВСУ.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – заявили в ведомстве.
Военные телеграм-каналы ранее сообщили, что ВС России нанесли 15 февраля массированный ракетный удар по объектам на территории Украины. Отмечалось, что взрывы прогремели в Киеве, Львове, Днепропетровске, Запорожье, Луцке, Виннице, Миргороде, а также в Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской областях.
Москва, Наталья Петрова
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