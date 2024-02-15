российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 февраля 2024, 15:13 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

Минобороны РФ сообщило, что сегодня утром российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ряду предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Под удар попали предприятия, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также заводы, производящие топливо для военной техники ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – заявили в ведомстве.

Военные телеграм-каналы ранее сообщили, что ВС России нанесли 15 февраля массированный ракетный удар по объектам на территории Украины. Отмечалось, что взрывы прогремели в Киеве, Львове, Днепропетровске, Запорожье, Луцке, Виннице, Миргороде, а также в Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Армия России нанесла массированный ракетный удар по объектам на Украине / ВС РФ поразили расположение наемников во Львове и производство БПЛА в Киеве – Рогов

В рубриках

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия,