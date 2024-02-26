Киев пытается получить от Франции истребители Mirage

Украина обсуждает с Францией возможность поставки истребителей Mirage 2000. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI.

На вопрос журналиста о том, передаст ли Париж такие истребители Киеву, он сказал: «Да, мы говорим про истребители».

Напомним, в сентябре прошлого года советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты Киеву не нужны, поскольку они будут уничтожены российскими системами ПВО. Следует отметить, что Mirage 2000 были приняты на вооружение в 1984 году, точно так же, как и американские F-16, передачи которых добивается Украина.

На прошедшей неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первая партия датских истребителей F-16 будет отправлена Украине весной этого года. «Надеюсь, что нам удастся в ближайшее время до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины», – сказала Фредериксен, чьи слова приводит ТАСС. До этого в Минобороны Дании отмечали, что первые самолеты F-16 будут переданы Киеву летом.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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