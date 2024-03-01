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Пятница, 1 марта 2024, 15:29 мск

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ВСУ за неделю потеряли более семи тысяч боевиков, три самолета и 39 танков

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило о потерях противника в зоне спецоперации и продвижении российских войск. За неделю киевский режим потерял более 7,3 тысячи боевиков и наемников, 39 танков и десятки единиц другой боевой техники. Российские средства ПВО сбили два истребителя и один штурмовик, а также более 600 беспилотников. В плен сдались 16 украинских военнослужащих.

C 24 февраля по 1 марта ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и БПЛА по объектам ВПК Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных дронов, арсеналам и базам горючего для военной техники. «Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За неделю бойцы российской армии отразили 110 контратак штурмовых групп противника на пяти направлениях. Бойцы «Западной», «Южной», группировок войск «Восток» и «Центр» улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и продолжили продвижение в западном направлении.

ВСУ потеряли 7370 военнослужащих убитыми и раненым, 39 танков, в том числе американский «Abrams», 77 боевых бронированных машин, 212 автомобилей, 97 орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также пять станций РЭБ «Буковель-AD».

Средствами ПВО за неделю сбиты два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты «Storm Shadow», четыре авиабомбы JDAM, 35 снарядов HIMARS, а также 639 беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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