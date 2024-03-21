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Четверг, 21 марта 2024, 16:00 мск

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Словакия отказалась участвовать в военных поставках Киеву

Власти Словакии отказались участвовать в закупках боеприпасов для Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар.

«Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе. Мы будем оказывать гуманитарную помощь», – заявил глава словацкого МИД.

В феврале президент Чехии Петр Павел предложил закупить у третьих стран сотни тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ. Идея впоследствии получила соответствующее название «вешская инициатива по боеприпасам».

Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что Братислава никогда не позволит молодым словакам ехать и умирать за Украину.

Братислава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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