На переданных Киеву британских танках Challenger-2 отсутствует комплект дополнительной брони. Об этом сообщил журналу Forbes военный обозреватель Дэвид Экс.

По его словам, танки Challenger-2 отличаются слишком большой массой, из-за чего их маневренность снижена. Лондон не передал дополнительную броню, чтобы не увеличивать и так высокий вес.

«Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы Challenger 2 еще менее маневренными», – говорится в статье.

Экс уточнил, что эта модель танков совсем не подходит под условия боев на Украине. Танк весом более 70 тонн приводится в движение двигателем мощностью 1200 л.с., что слишком мало для такой большой массы. Вес становится ключевой проблемой из-за мягкого украинского грунта.

«Есть основания полагать, что Лондон предложил эти 14 Challenger 2 просто для того, чтобы побудить другие страны НАТО пожертвовать свои собственные, более хорошие танки: Leopard 2, Strv 122 и M-1», – заключил эксперт.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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