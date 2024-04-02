В ДНР в скором времени ожидаются бои за Часовой Яр

Бои за город Часов Яр, являющийся одним из важнейших хабов для украинских войск на территории ДНР, могут начаться в ближайшее время. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.

«Уже в ближайшее время могут начаться бои за один из ключевых хабов украинской группировки на территории ДНР – Часов Яр», – сказал он.

Ранее Кимаковский сообщил, что российские войска находятся в километре от Часова Яра, Вооруженные силы РФ контролируют фактически все дороги, ведущие в город. По его словам, для ВСУ «складываются очень серьезные проблемы», в скором времени Часов Яр потеряет стратегическое значение для украинской группировки.

Советник главы ДНР отметил, что украинские войска с 2014 года использовали город как базу для ротации сил. Сюда привозили подразделения из других регионов Украины для замены частей, которые потрепали в боях. На отдых боевиков отправляли из Артемовска, и эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.

Напомним, в конце марта российские подразделения взяли под огневой контроль восточную окраину Часова Яра, расположенного западнее Артемовска. Продвижение российской армии на этом участке фронта затруднило противнику как снабжение своей группировки, так и ведение боевых действий.

Накануне Кимаковский рассказал ТАСС, что несколько стратегически важных укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России. По его словам, под огневым контролем российских сил находится большая часть путей снабжения украинской группировки на этом участке.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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