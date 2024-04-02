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Вторник, 2 апреля 2024, 17:52 мск

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Российские войска разрушили ещё один важный мост, по которому шло снабжение ВСУ

Российские войска уничтожили стратегически важный железнодорожный мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ в районе Марьинки и Угледара и на запорожском направлении, передает ТАСС со ссылкой на командира взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным Жгут. По его словам, удар был нанесен 30 марта расчетом РСЗО «Ураган».

«Командир дивизиона поставил задачу любыми способами поразить железнодорожный мост, так как это важный стратегический узел противника. Первые два [удара] были пристрелочные, а третьим попали в железнодорожный мост», – рассказал военный.

Как уточнил командир боевой машины с позывным Синоптик, до этого в практике реактивщиков такого опыта не было. В качестве целей были преимущественно военная техника, личный состав, склады с боеприпасами.

По данным бойцов бригады, вместе с мостом в Курахове удалось поразить и склад с боеприпасами.

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевскому режиму городе Гуляйполе в Запорожской области авиаударом уничтожен важный для ВСУ автомобильный мост. По его словам, через эту переправу шло основное снабжение украинских подразделений на данном участке запорожского фронта.

Донецк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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