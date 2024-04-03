ВС РФ продвинулись вперед на трех направлениях в зоне СВО

Российские силы продвинулись на более выгодные позиции на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях в зоне СВО. За сутки ВС РФ уничтожили около 900 украинских боевиков и ангар, в котором украинцы собирали и хранили дроны, сообщили в Минобороны РФ.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск разбила противника под Часовым Яром, Курдюмовкой и Красногоровкой в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Также ВС РФ успешно отбили 10 контратак противника в районе Белогоровки в ЛНР, Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки в ДНР. ВСУ лишились до 390 человек, двух боевых бронемашин «Козак» и MaxPro.

На Авдеевском направлении группировка войск «Центр» отразила девять контратак и улучшила положение по переднему краю. Российские бойцы ликвидировали до 305 боевиков, две ББМ около Первомайского, Кирово, Водяного, Бердычей и Тоненького в ДНР.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отбила контратаку штурмовой группы ВСУ и уничтожила до 155 военных, 122-мм боевую машину РСЗО БМ-21 «Град». ВС РФ улучшили тактическое положение около Водяного.

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила три атаки противника и ликвидировала до 30 украинских боевиков в районе Строевки Харьковской области, Тернов в ДНР.

На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» уничтожила до 35 военных ВСУ около Новоданиловки, Нестерянки Запорожской области и Республиканца Херсонской области.

За сутки авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили ангар для производства и хранения беспилотников, склад вооружения, скопления боевиков и военной техники в 131 районе. Средства ПВО сбили 164 украинских беспилотника и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска выровняли линию фронта на Сватовско-Кременском направлении в районе Терн, Ямполовки и Торского.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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