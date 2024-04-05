Российские войска установили контроль над селом Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. Кроме того, военные РФ продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ на этом участке фронта и занимать более выгодные позиции.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой народной республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», – говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что за период с 31 марта по 5 апреля российские силы поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ и отразили 39 контратак противника у Семеновки, Новгородского, Бердычей, Тоненького, Уманского и Первомайского в ДНР. Донецкой Народной Республики.

За неделю на Авдеевсокм направлении ВСУ лишились свыше 1695 военнослужащих, трех танков, 15 боевых бронемашин, 23 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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