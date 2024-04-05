В Киеве заявили, что США и Германия выступили против приглашения Украины в НАТО

Киевский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в пятницу, 5 апреля, заявила, что помимо Венгрии и Словакии теперь против приглашения Украины в НАТО выступают США и Германия, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Стефанишина сказала: «Формат приглашения предложила сама Украина, как юридическую гарантию будущего членства в НАТО. Это промежуточное решение. Оно не является окончательным. Оно есть на повестке дня. …Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия... Но ключевая позиция именно США и Германии, и они выступают против приглашения Украины в НАТО, поскольку это уже будет реальное решение».

«Вопрос приглашения к Вашингтонскому саммиту альянса не привязан. Это может быть в рамках Вашингтонского саммита, а может быть с новым генсеком НАТО. Это может быть в любой момент», – добавила украинский вице-премьер.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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