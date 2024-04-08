Артиллерия РФ уничтожила стрелявшую по Белгороду РСЗО Vampire

Российские артиллеристы из «Градов» уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область. Вместе с машиной взорвался весь боекомплект, сообщили в Минобороны РФ.

«Артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. В этот раз один из расчетов РСЗО «Град» уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», – цитирует сообщение ТАСС.

Видеозапись с тепловизора беспилотника подтверждает уничтожение машины РСЗО и боеприпаса к ней.

Накануне утром система ПВО сбила 10 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ по Белгороду и району. Мирные жители не пострадали, но повреждены жилые дома, спорткомплекс, поликлиника.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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