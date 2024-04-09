Из Харькова начали эвакуировать предприятия, связанные с ВПК

Из Харькова начали негласно вывозить оборудование с предприятий, работающих на военно-промышленный комплекс. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его сведениям, оборудование и комплектующие вывозятся с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением беспилотников и пошивом форменной одежды.

«Как правило, это происходит в ночное время суток без привлечения внимания», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

По его словам, эвакуация больших предприятий пока не проводится, однако на их территории находится множество тентованных гражданских грузовиков.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в результате ударов российской армии энергосистема города подверглась масштабным разрушениям, введены графики подачи электричества, однако они не соблюдаются из-за нехватки напряжения.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские силы готовятся к боевым действиям в Харькове, а мирные жители начали покидать город.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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