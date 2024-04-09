В Каховке ВСУ убили трех человек и одного ранили

Три человека погибли, один пострадал в результате обстрелов Каховки в Херсонской области с украинской стороны. Прилеты также привели к пожару в жилом доме, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Вечером 8 апреля укробоевики обстреляли многоквартирный дом в Каховке на улице Литейной. Два человека погибли, одного экстренно госпитализировали. Вскоре после этого ВФУ нанесли удар по жилой многоэтажке на улице Первомайской», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Из-за обстрела вспыхнул пожар, в котором погиб один человек. Спасатели успели вывести из здания семь человек.

Утром 5 апреля ВСУ ранили шесть человек в результате обстрела.

Каховка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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