В Каховке ВСУ убили трех человек и одного ранили

Три человека погибли, один пострадал в результате обстрелов Каховки в Херсонской области с украинской стороны. Прилеты также привели к пожару в жилом доме, рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«Вечером 8 апреля укробоевики обстреляли многоквартирный дом в Каховке на улице Литейной. Два человека погибли, одного экстренно госпитализировали. Вскоре после этого ВФУ нанесли удар по жилой многоэтажке на улице Первомайской», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Из-за обстрела вспыхнул пожар, в котором погиб один человек. Спасатели успели вывести из здания семь человек.
Утром 5 апреля ВСУ ранили шесть человек в результате обстрела.
Каховка, Наталья Рязанова
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