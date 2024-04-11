Минобороны РФ рассказало об ударе по ТЭК Украины

Россия нанесла ответный удар по целям топливно-энергетического комплекса Украины после нескольких попыток ВСУ атаковать объекты нефтегазовой отрасли и энергетики на территории РФ. Все назначенные цели были поражены, сообщило Минобороны РФ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА по объектам ТЭК Украины. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.

В результате удара случился сбой в работе украинских военных предприятий и снабжения подразделений ВСУ топливом. Также сорваны переброски резервов военных в районы боевых действий.

Как сообщал «Новый День», в пяти областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Харькове не работает метро, а по области 200 тыс. абонентов остались без света. В Киеве признали, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена. Повреждения получили также два подземных газохранилища.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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