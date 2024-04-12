Польша готовит военных для боевых действий на Украине и отправляет их группами на помощь киевскому режиму, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Польские военные уже прибывают на Украину небольшими группами под видом наемников. В зону боевых действий они попадают на месяц-полтора подразделениями не более роты.

«Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину. Местные жители из оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области сообщают о прибытии на днях новой группы, как минимум о сотне поляков», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что польские войска останутся на Украине навсегда, если Варшава решит ввести военных на помощь киевскому режиму, потому что Польша «спит и видит», как вернуть свои исторические земли.

На фоне заявлений о возможности отправки на Украину солдат из стран НАТО глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава будет последней, кто пошлет своих военных в зону конфликта.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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