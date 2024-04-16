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Вторник, 16 апреля 2024, 10:10 мск

Новости Конфликт на Украине

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ВС РФ ударили по аэродрому, куда Украина готовилась принять F-16

Российские силы разбомбили военный аэродром в Хмельницкой области, который готовили к приему американских истребителей F-16. Удар достиг цели, но точные результаты пока неизвестны, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На территории аэродрома в пригороде Староконстантинова находятся казармы и учебки, где находятся украинские летчики. Несколько объектов ВС РФ уже разбили.

«В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация. Несколько уже разрушено, но не все», – сказал Лебедев в беседе с РИА Новости со ссылкой на своих коллег.

По данным подполья, украинское командование готовит аэродром под американские истребители F-16.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что аэродромы даже третьих стран станут законной целью для российских военных, если оттуда будут отправлять F-16 для ударов по территории РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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