ВС РФ отбили десять контратак ВСУ и продвинулись на четырех направлениях

В зоне специальной военной операции российские войска за минувшие сутки отбили десять контратак штурмовых групп ВСУ, а также улучшили положение по переднему краю на четырех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольше потери противник понес на Донецком направлении. Киевский режим за сутки лишился здесь до 630 боевиков и наемников убитыми и ранеными, броневика и четырех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Paladin» и «Krab», самоходка «Акация», орудие М119, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении, где бойцы подразделений группировки войск «Центр» отразили восемь контратак штурмовых групп, а также улучшили тактическое положение, противник потерял более 380-ти военнослужащих, БМП, два автомобиля, САУ «Paladin», самоходку «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих, два автомобиля, РСЗО «Град», самоходка «Krab», гаубица Д-20 и станция РЭБ «Буковель-AD».

На Херсонском направлении нанесено огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и гаубица М777.

Две контратаки украинских штурмовиков были отбиты на Купянском направлении, где подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 30-ти боевиков, две боевые бронированные машины, САУ «Paladin», гаубицы М198 и «Мста-Б». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, авиация, артиллерия и ракетные войска поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах.

Средствами ПВО в течение суток сбиты 155 украинских дронов, шесть крылатых ракет «Storm Shadow», две ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD и два снаряда HIMARS и «Ураган».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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