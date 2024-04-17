Армия России отразила 15 контратак и продолжила оттеснять войска ВСУ

Российские подразделения в зоне специальной военной операции в течение суток отразили 15 контратак ВСУ на трех направлениях – Купянском, Авдеевском и Донецком. Суточные потери противника в совокупности составили до 995 боевиков. Бойцы ВС РФ продолжают улучшить положение практически на всех направлениях зоны СВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили восемь контратак шести бригад и полка ВСУ у Ленинского, Новокалиново, Первомайского, Уманского и Бердычей в ДНР Донецкой Народной Республики. Также российские силы улучшили тактическое положение и нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка в ДНР. Противник лишился до 330 военнослужащих, двух боевых бронемашин, трех автомобилей и гаубицы Д-30.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР). Также отражены четыре контратаки штурмовых групп трех бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Терны (ДНР). ВСУ потеряли до 70 боевиков, три автомобиля, гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной разведки «Пластун-3000» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Самые большие суточные потери противник понес на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР. Кроме того, российские силы отбили три контратаки штурмовых групп двух бригад ВСУ у Выемки и Красногоровки (ДНР). В итоге в ходе боев противник лишился до 480 боевиков, танка, боевой бронемашины, 20 автомобилей, гаубицы М777 производства США, гаубицы Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Макаровка в ДНР. Потери противника составили до 80 военнослужащих, танк, два автомобиля, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны у Казацкого, Берислава и Николаевки Херсонской области. В результате удара уничтожено до 35 украинских военнослужащих, пять автомобилей и гаубица Д-30.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube