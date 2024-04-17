ВС РФ разбили склады боеприпасов террористов РДК* и перехватили шесть ракет АТАСМS

Российские войска уничтожили в зоне специальной военной операции склады боеприпасов ВСУ, в том числе оперативно-тактической группы «Донецк», террористических формирований «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* и 125-й бригады теробороны. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе СВО.

Всего в течение суток авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах.

По информации ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции. Кроме того, российские военные сбили 191 украинский беспилотник.

Ранее сегодня военкор Михаил Звинчук в telegram-канале «Рыбарь» заявил, что ВСУ ранним утром атаковали аэродром в Джанкое ракетами АТАСМS. «Для удара были использованы около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, с высокой вероятностью запущенных со стороны Херсонской области», – говорится в сообщении. По данным военкора, атака проводилась в две волны. «При первом ударе было задействовано 7 ракет, судя по всему, с кассетной боевой частью, а во второй – не менее 5. Часть повредила стоящую на аэродроме технику, а часть – одно из зданий», – уточняет «Рыбарь». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ. Внесена в список террористов и экстремистов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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