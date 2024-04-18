В ВСУ могут призвать тысячи заключенных

В ряды украинской армии могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Об этом заявил в эфире Radio NV секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

«При потребностях Украины в мобилизации – это ничего», – отметил Костенко, передает «Страна.ua». Он добавил, что в настоящее время в пенитенциарных учреждениях страны находится около 45 тысяч человек.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации в ВСУ осужденных за нетяжкие преступления. Документом не предусматривается мобилизация осужденных за умышленное убийство, сексуальное насилие, преступления против основ национальной безопасности и ряд других тяжких статей.

Ранее глава Минюста Украины заявлял, что при мобилизации заключенных «никто их спрашивать не собирается», поскольку «это не право, а обязанность». В то же время он признал, что не многие командиры украинской армии желают видеть в своих подразделениях осужденных.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube