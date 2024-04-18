ВС РФ уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», а также отразили 11 контратак штурмовых групп на различных направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах», – говорится в сообщении.

Киевский режим предпринял 11 контратак на Купянском, Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях. Российская армия успешно отразила атаки, а также улучшила рубежи и позиции и нанесла огневое поражение живой силе и технике противника.

В результате ВСУ потеряли 940 боевиков и наемников убитыми и ранеными, два танка, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и пикапов, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, два Д-30, САУ «Акация», орудие М119, гаубицу М777, самоходку AS-90 «Braveheart», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и четыре полевых склада боеприпасов.

Средства ПВО за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактические ракеты «Точка-У» и 33 реактивных снаряда «Vampire».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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