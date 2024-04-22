Зеленский: Больше молодых украинцев должны воевать

Больше украинской молодежи должны участвовать в боевых действиях, потому что она лучше разбирается в современных технологиях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, почему он подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

«На этой войне нужны молодые бойцы, так как это современный тип войны. Речь идет не только о физических кондициях, но и о владении техникой. Это очень важно, особенно если речь идет об операторах беспилотников, кибербезопасности и так далее… И мы должны понимать, что новое поколение осваивает новые технологии гораздо быстрее», – сказал он в интервью французского блогеру Хьюго Трэверсу (цитата по изданию «Страна.ua»).

Напомним, 2 апреля Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации в ВСУ с 27 до 25 лет на фоне серьезных проблем с комплектованием армии, которая понесла большие потери в ходе летнего контрнаступления, завершившегося полным провалом.

В свою очередь, американская газета New York Times пишет, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев. Издание отмечает, что на Украине осталось очень мало молодых мужчин, поэтому дополнительная мобилизация угрожает «вычеркнуть из жизни целое поколение».

Тем временем, на Украине начали звучать призывы снизить возраст для мобилизации в ВСУ до 20 лет.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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