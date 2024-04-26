ВС РФ разбили эшелон с западным вооружением ВСУ и пункт управления дронами

Российские войска в течение минувших суток продолжили улучшать свое положение и позиции на четырех направлениях спецоперации, отбили 10 атак и контратак украинских штурмовиков, а также разгромили эшелон с западным вооружением и военной техникой в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение подразделения группировок войск «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток». Российские военные отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР, отбили атаку у Невельского (ДНР), а также отразили восемь контратак шести бригад противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семеновка, Очеретино и Нетайлово в ДНР.

Вместе с тем ударам российской армии подверглись силы ВСУ у населенного пункта Боровая Харьковской области, в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка в ДНР. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника под Новоалександровкой, Карловкой, Новгородским, Архангельским и в районе Урожайного в ДНР. Войска группировки «Днепр» поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Республиканец и Червоный Маяк Херсонской области.

Кроме того, как отметили в ведомстве, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное в ДНР, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в Балаклее Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112 районах.

Совокупные суточные потери ВСУ составили до 1005 боевиков, 15 боевых бронемашин, БМП, восемь бронетранспортеров, 13 автомобилей, две радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», САУ «Гвоздика», пять гаубиц М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, две буксируемые американские гаубицы М102, два орудия Д-20 и шесть гаубиц Д-30.

Кроме того, уничтожены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, четыре полевых склада с боеприпасами.

Силы ПВО за сутки сбили 193 украинских беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха», три авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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