В Киеве рассказали о неподчинении ВСУ приказам в зоне СВО

Украинские военные отказываются подчиняться приказам командования на передовой. Революционные настроения в стране растут, и больше всего – на фронте, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

На Украине растет недовольство народа и резолюционные настроения. Дело идет к восстанию, и оно может начаться с армии, где много недовольных политикой президента Владимира Зеленского.

«Революционная ситуация очень обострилась. В условиях поражения, отступления поддержка Зеленского не усиливается, наоборот. Долго так продолжаться не может. В армии очень недовольных тем, как функционирует Сырский, растет неприятие режима», – сказал Соскин на своем YouТube-канале.

Он отметил, что растет число бригад, которые не хотят подчиняться Сырскому и игнорируют приказы.

«По косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству», – добавил политик.

В начале февраля СБУ предупредила Зеленского об угрозе бунта в армии из-за отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Чтобы не допустить пошляческого переворота, киевский режим провел зачистку в командном составе украинских войск. Принятие непопулярного в обществе закона об ужесточении мобилизации усугубило ситуацию для офиса президента.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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