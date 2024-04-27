Сырский заявил, что ситуация для ВСУ на фронте близка к обострению

Главком украинских вооруженных сил Александр Сырский заявил, что оперативно-тактическая ситуация для ВСУ на фронте сложная и «имеет тенденцию к обострению». Заявление прозвучало в ходе выступления на заседании контактной группы по обороне Украины, состоявшемся на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Главком украинской армии написал в своем телеграм-канале, что проинформировал западных союзников о складывающейся сложной обстановке для украинских бойцов в зоне боев, рассказал о «специфике» нанесения авиаударов ВС РФ по энергообъектам Украины. Кроме того, Сырский обратил внимание на неотложные потребности ВСУ в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике.

Ранее в Киеве выразили опасение, что из-за отсутствия вооружений и личного состава украинские войска могут не удержать позиции на линии фронта.

Тем временем появились сообщения, что украинские военные отказываются подчиняться приказам командования на передовой.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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