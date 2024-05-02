Кулеба заявил, что более 50% энергосистемы Украины повреждено

Более половины объектов украинской энергосистемы повреждено, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Более половины энергетической системы повреждено, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира», – сказал министр в интервью Foreign Policy.

Энергетики Харьковской области объявили об изменении графиков отключения электричества для абонентов. Подачу электроэнергии будут останавливать на пять часов вместо трех. Жителей Харькова и области предупредили, что перебои могут быть и дольше в связи с ремонтом на сетях.

В конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о значительном энергодефиците в стране. Он признал, что восстановить работу сетей быстро не получится из-за обширных повреждений.

Мощным пожаром после ракетного удара уничтожена Трипольская ТЭС в киевской области в начале апреля. Позже массовый удар ВС РФ повредил четыре ТЭС в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины. Энергетики сообщили, что станции получили серьезные повреждения.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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