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Суббота, 4 мая 2024, 00:25 мск

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Киев призвали соблюдать «правила игры» ЕС ради финансирования

Посол Европейского Союза на Украине Катарина Матернова в пятницу, 3 мая, заявила, что Киеву нужно «соблюдать правила игры ЕС», если он хочет получать финансирование и военную поддержку, – сообщают украинские СМИ.

В интервью украинскому телеканалу Матернова сказала: «Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры. … Киев, помимо военной поддержки, получает очень серьезные поступления в бюджет».

«Украинцам надо осознавать, что в странах Евросоюза тоже есть общественное мнение... Если наши граждане считают, что мы только отдаем деньги, но нет прозрачности в отчетности, то тогда в долгосрочной перспективе такую поддержку будет обеспечить трудно», – добавила европейский посол в Киеве.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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